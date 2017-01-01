Пожар в Запорожской области, пострадал мужчина

Пожар ночью на складах по ул. Консульской в Бердянске. Пламя охватило около 200 кв. метров. На тушение пожара спасателям понадобилось около двух часов. Пострадал 60-летний охранник, который отравился продуктами горения. Пожар ночью на складах по ул. Консульской в Бердянске. Пламя охватило около 200 кв. метров. На тушение пожара спасателям понадобилось около двух часов. Пострадал 60-летний охранник, который отравился продуктами горения.