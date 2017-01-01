|
Пожар в Запорожской области, пострадал мужчина
|
Пожар ночью на складах по ул. Консульской в Бердянске. Пламя охватило около 200 кв. метров. На тушение пожара спасателям понадобилось около двух часов. Пострадал 60-летний охранник, который отравился продуктами горения.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!