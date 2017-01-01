Нападение на городской остановке

В Запорожье на остановке общественного транспорта двое грабителей напали на мужчину, избили и отобрали мобильный телефон. Оба грабителя были пьяны, а у одного из них была перевязана рука. Это и помогло патрульным задержать подозреваемого по "горячим следам", который, как оказалось, только что вышел из тюрьмы. В Запорожье на остановке общественного транспорта двое грабителей напали на мужчину, избили и отобрали мобильный телефон. Оба грабителя были пьяны, а у одного из них была перевязана рука. Это и помогло патрульным задержать подозреваемого по "горячим следам", который, как оказалось, только что вышел из тюрьмы.