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В Запорожской области человеческую жизнь оценили в тысячу гривен
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В селе Долинское мужчина убил своего товарища из-за 1000 гривен долга. Накануне кредитор пришел к должнику, чтобы помочь с ремонтом сарая и намекнул - хорошо бы вернуть деньги. Мужчины поссорились, и злоумышленник ударил топором по голове товарища. Тот упал, а убийца пошел в дом попить чаю. Потом вернулся и увидел, что жертва подает признаки жизни, набросил несчастному на шею петлю и задушил. На следующее утро загрузил на санки, отвез в соседнюю балку, и бросил труп в камыши. По следу санок и нашли преступника.
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