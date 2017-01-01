Итоги работы Запорожской прокуратуры

Тепловой пункт как средство экономии. В доме по Узбекистанской модернизировали узел теплового ввода. Теперь жители будут меньше платить и получат более качественную услугу. Как это работает – видели наши корреспонденты.

На улице -4. Теплосчетчик в подвале фиксирует уровень теплоносителя, который поставляет теплосеть – 92 градуса. Температура обратки – 42 грудуса. Чем больше разница, тем больше тепловой энергии пытаются поставить в дома.

(СХ 00:32 044 Титр: Вадим Демченко директор КП «Запорожское энергетическое агентство»

1:34 что выполняют приборы регуляции…вот эта энергия избыточная 1:49 СКЛЕЙКА 1:54 на сегодняшний день у него на подаче 52 градуса…не идет этот теплоноситель в дом 2:11)

Циркуляционный насос обеспечивает равномерную подачу тепла по всем трубам. А сам дом потребляет меньше тепловой энергии. В этом ОСМД решили воспользоваться государственной программой энергоэффективности, а также городской программой компенсации по процентам. Раньше прикручивали сами вентилем, чего делать как бы нельзя - экономили примерно 30%. Сейчас через ИТП намерены сэкономить еще 20.

(СХ 00:36 045 Титр: Людмила Павлова председатель ОСМД «Осипенко»

0:48 6 тысяч стоит проект…с нас снимают 1:24)

ИТП установили меньше месяца назад, в платежках за тепло ожидают увидеть примерно 16 грн. за квадратный метр. Сумму кредита в ОСМД рассчитывают погасить за 5 лет. Только на тепловом пункте останавливаться не собираются, дальше будут менять окна и утеплять здание.

Верховенство права для всех. По уровню преступности Запорожская область сегодня занимает первое место в Украине, оставив позади криминальный Киев. Уровень раскрываемости преступлений составляет всего 23%, хотя следователями прокураты каждое второе расследование из 600 производств - завершено. Прокуратура области подвела итоги своей деятельности в прошлом году.





По результатам конкурса на вакантные должности в низших эшелонах прокуратуры принято на работу 19 человек. Таким образом, на данном этапе кадровый вопрос решен, утверждает прокурор области. В суд направлены более 6 тысяч дел, обеспечено принятие решений по более чем 40 тысяч производств. Расктыта деятельность 5 конвертационных центров, завершено производство 3 дел по преступлениям в бюджетной сфере. По направленных в суд делам государству возмещено 88% убытков – 11 млн. грн.

Накануне новогодних праздников по инициативе прокуратуры №2 ликвидированы 7 незаконных пунктов продажи елок. Органами полиции составлены 3 протокола, в суд направлен 1 обвинительный акт по факту подделки документов на продажу елок. В качестве задач на этот год называют увеличение количества направленных в суд обвинительных актов, сейчас этот показатель существенно снизился. Также планирует завершить наконец-то дела о преступлениях, совершенных во время революции достоинства.



