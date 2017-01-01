Запорожским правоохранителям предстоит разбирательство с малолетними грабителями

По информации правоохранителей, 19 января сотрудники Гуляйпольского отделения полиции установили местонахождение и задержали двух 15-летних юношей, которые 15 января 2017 года около 16:45 по улице Дачной в Гуляйполе завладели кошельком с деньгами в сумме 3500 грн. Продолжается досудебное расследование уголовного производства. По информации правоохранителей, 19 января сотрудники Гуляйпольского отделения полиции установили местонахождение и задержали двух 15-летних юношей, которые 15 января 2017 года около 16:45 по улице Дачной в Гуляйполе завладели кошельком с деньгами в сумме 3500 грн. Продолжается досудебное расследование уголовного производства.