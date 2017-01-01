Врач запорожской клиники проведет бесплатную консультацию в прямом эфире

Грипп и ОРВИ – два недуга, с которыми чаще всего сталкиваются люди в осенне-зимний период. В последние годы грипп протекает достаточно тяжело, провоцируя множество осложнений. Больше информации – далее в сюжете.

(Автор: М.Доценко) Как отметил заведующий терапевтическим госпитальным отделением Клиники МОТОР СИЧ Виталий Авраменко, в этом сезоне каждый день поступали больные с тяжелыми пневмониями и бронхитами с затяжным течением. Все это – последствия гриппа перенесенного «на ногах» или же, попросту, не долеченного. Каждого интересует вопрос как этого избежать и не допустить заболеваний вирусной инфекцией или же гриппом. Выход прост - это процедура своевременной вакцинации. (СХ 01:14 0024300.AVI Титр: Виталий Авраменко заведующий терапевтическим госпитальным отделением Клиники МОТОР СИЧ

00:58 – 01:12 В мире единственным методом сезонной профилактики гриппа является своевременная вакцинация. Вакцинацию против гриппа нужно проводить в октябре, за месяц-полтора до начала эпидемии гриппа.) По словам специалиста, в этом сезоне в Запорожье вакцин было недостаточно, поэтому не все желающие смогли подготовить свой иммунитет к эпидемии. Если же заболевание уже наступило, следует четко знать симптомы гриппа, для своевременного обнаружения недуга: высокая температура, головные боли, ломота в суставах, затем, позднее, присоединяется кашель и другие осложнения. Также следует помнить, что осложнения после недуга могут привести к летальному исходу. В Запорожье уже зафиксирован один случай смерти от гриппа, об этом сообщил «Украинский центр контроля и мониторинга заболеваний МОЗ Украины». Будет ли еще одна волна заболеваемости – сказать сложно. (СХ 00:10 0024300.AVI Титр: Виталий Авраменко заведующий терапевтическим госпитальным отделением Клиники МОТОР СИЧ

02:51 – 03:01 Я могу сказать то, что говорят и все остальные: возможно будет еще волна гриппа. Наверно, точно это не скажет никто, мы можем только предполагать.)

Дабы подготовить свой организм к возможной еще одной вспышке вируса делать вакцинацию бессмысленно. На этом этапе стоит ограничит контакты с массовым скоплением людей и повышать собственный иммунитет. Заведующий терапевтическим госпитальным отделением Клиники МОТОР СИЧ Виталий Авраменко ответит на Ваши вопросы сегодня, в прямом эфире проекта «Доктор онлайн» в 20:00. Задать вопросы можно по телефонам (213-01-09 и 213-91-48). Повтор проекта в пятницу 20 января в 9:00 и понедельник 21 января в 15:00

Грипп и ОРВИ – два недуга, с которыми чаще всего сталкиваются люди в осенне-зимний период. В последние годы грипп протекает достаточно тяжело, провоцируя множество осложнений.



Как отметил заведующий терапевтическим госпитальным отделением Клиники "МОТОР СИЧ" Виталий Авраменко, в этом сезоне каждый день поступали больные с тяжелыми пневмониями и бронхитами с затяжным течением. Все это – последствия гриппа перенесенного «на ногах» или же, попросту, не долеченного. Каждого интересует вопрос, как этого избежать и не допустить заболеваний вирусной инфекцией или же гриппом. Выход прост - это процедура своевременной вакцинации. "В мире единственным методом сезонной профилактики гриппа является своевременная вакцинация. Вакцинацию против гриппа нужно проводить в октябре, за месяц-полтора до начала эпидемии гриппа", - говорит Виталий Авраменко, заведующий терапевтическим госпитальным отделением Клиники "МОТОР СИЧ". По словам специалиста, в этом сезоне в Запорожье вакцин было недостаточно, поэтому не все желающие смогли подготовить свой иммунитет к эпидемии. Если же заболевание уже наступило, следует четко знать симптомы гриппа для своевременного обнаружения недуга: высокая температура, головные боли, ломота в суставах, затем, позднее, присоединяется кашель и другие осложнения. Также следует помнить, что осложнения после недуга могут привести к летальному исходу. В Запорожье уже зафиксирован один случай смерти от гриппа, об этом сообщил «Украинский центр контроля и мониторинга заболеваний МОЗ Украины». Будет ли еще одна волна заболеваемости – сказать сложно.





Дабы подготовить свой организм к возможной еще одной вспышке вируса делать вакцинацию бессмысленно. На этом этапе стоит ограничит контакты с массовым скоплением людей и повышать собственный иммунитет. Заведующий терапевтическим госпитальным отделением Клиники "МОТОР СИЧ" Виталий Авраменко ответит на Ваши вопросы сегодня, в прямом эфире проекта «Доктор онлайн» в 20:00. Задать вопросы можно по телефонам 213-01-09 и 213-91-48. Повтор проекта в пятницу, 20 января в 9:00 и понедельник, 21 января в 15:00.





