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Работникам Запорожской прокуратуры предстоит отбыть пару лет за решеткой
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Генеральная инспекция совместно с департаментом экономики Генпрокуратуры задержали торговца и потребителя наркотиков - работников местной прокуратуры Запорожской области. Об этом сообщил в фейсбуке генпрокурор Юрий Луценко. Он пишет: Пару лет за решеткой поможет уяснить невозможность совмещения ведения уголовного производства и наркотических дорожек.
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