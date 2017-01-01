Работникам Запорожской прокуратуры предстоит отбыть пару лет за решеткой

Генеральная инспекция совместно с департаментом экономики Генпрокуратуры задержали торговца и потребителя наркотиков - работников местной прокуратуры Запорожской области. Об этом сообщил в фейсбуке генпрокурор Юрий Луценко. Он пишет: Пару лет за решеткой поможет уяснить невозможность совмещения ведения уголовного производства и наркотических дорожек. Генеральная инспекция совместно с департаментом экономики Генпрокуратуры задержали торговца и потребителя наркотиков - работников местной прокуратуры Запорожской области. Об этом сообщил в фейсбуке генпрокурор Юрий Луценко. Он пишет: Пару лет за решеткой поможет уяснить невозможность совмещения ведения уголовного производства и наркотических дорожек.