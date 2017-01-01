В Запорожье при пожаре пострадал ребенок

Пожар на третьем этаже пятиэтажки по ул. Парамонова в Коммунарском районе. Горели вещи в одной квартире, а в соседней 8-месячный ребенок надышался дыма и был доставлен в больницу. Пожар на третьем этаже пятиэтажки по ул. Парамонова в Коммунарском районе. Горели вещи в одной квартире, а в соседней 8-месячный ребенок надышался дыма и был доставлен в больницу.