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В Запорожье при пожаре пострадал ребенок
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Пожар на третьем этаже пятиэтажки по ул. Парамонова в Коммунарском районе. Горели вещи в одной квартире, а в соседней 8-месячный ребенок надышался дыма и был доставлен в больницу.
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