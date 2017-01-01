Запорожские полицейские пожаловали в «дом для взрослых»

Клиентов для борделя искали с помощью Интернета. Запорожскими полицейскими пресечена деятельность очередного публичного дома. Организатор задержан. Открыто уголовное производство.

Двухэтажный особняк в Вознесеновском районе арендован одной мадам под бордель. Внутри -девочки в рабочей униформе. Приходит полиция, находят самодельный станок для любителей БДСМ. В помещении не очень тело, поэтому есть тепловентилятор. Рядом комната поменьше - с круглой кроватью и тигровой шкурой. Есть пианино, бар и кальян.

(СХ 00:19 Титр: оперативный сотрудник полиции

0:50 после проведения оперативных мероприятий…услуг сексуального характера 1:09)

На путан составлены административные протоколы за занятие проституцией, а вот организатор будет привлечена к уголовной ответственности за сутенерство или вовлечение лиц в занятие проституцией. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет.

Клиентов для борделя искали с помощью Интернета. Запорожскими полицейскими пресечена деятельность очередного публичного дома. Организатор задержан. Открыто уголовное производство.



Двухэтажный особняк в Вознесеновском районе арендован одной мадам под бордель. Внутри - девочки в рабочей униформе. Приходит полиция, находят самодельный станок для любителей БДСМ. В помещении не очень тепло, поэтому есть тепловентилятор. Рядом комната поменьше - с круглой кроватью и тигровой шкурой. Есть пианино, бар и кальян.



На путан составлены административные протоколы за занятие проституцией, а вот организатор будет привлечена к уголовной ответственности за сутенерство или вовлечение лиц в занятие проституцией. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет.



