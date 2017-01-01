ТРК "Алекс"
Жители Запорожской области охмелев, пошли на преступление
По информации нацполиции области, 18 января, в 14:05 в Васильевский отдел полиции через «102» обратился 40-летний мужчина. Около 14:00 у дома по улице Вокзальной в селе Верхняя Криница при употреблении спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры 44-летний и 41-летний мужчины вырвали из рук заявителя барсетку, в которой находились ключи и деньги. Имущество изъято. Сведения о событии внесены в журнал Единого учета. По данному факту проводится проверка.
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