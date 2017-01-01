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Жительница Запорожской области получила многочисленные удары, один из которых стал смертельным
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ОК ГУ НП в Запорожской области сообщает, что 18 января в 12:00, в Бердянский отдел полиции через «102» поступило сообщение о том, что по месту жительства обнаружен труп женщины 1965 года рождения с телесными повреждениями. Принятыми мерами установлено, что 18 января около 05:00 во время совместного употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры потерпевшую побил деревянным молотком 57-летний ранее судимый сожитель, в результате чего она умерла. На сегодня подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и направлен в изолятор временного содержания. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Продолжается расследование.
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