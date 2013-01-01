|
В Запорожье горел дом
|
Пожар на улице Чкалова. Спасателей вызвали в 17:20. Горели крыша и вещи на чердаке двухэтажного дома. Площадь возгорания составляла 50 квадратных метров. В 18:02 огонь был ликвидирован, было задействовано 18 спасателей и 5 единиц техники. Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!