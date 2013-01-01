В Запорожье горел дом

Пожар на улице Чкалова. Спасателей вызвали в 17:20. Горели крыша и вещи на чердаке двухэтажного дома. Площадь возгорания составляла 50 квадратных метров. В 18:02 огонь был ликвидирован, было задействовано 18 спасателей и 5 единиц техники. Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются. Пожар на улице Чкалова. Спасателей вызвали в 17:20. Горели крыша и вещи на чердаке двухэтажного дома. Площадь возгорания составляла 50 квадратных метров. В 18:02 огонь был ликвидирован, было задействовано 18 спасателей и 5 единиц техники. Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.