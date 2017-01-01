Особенности зимней езды в Запорожье

По прогнозам синоптиков минусовая температура воздуха в Запорожье будет держаться еще как минимум до конца недели. Шансов на то, что обледенелые дороги растают, практически нет. Водители, которым приходится ездить за рулем в такую погоду, знают, что уровень опасности на дороге вырос в разы, ведь неизвестно, в какой момент потеряешь управление автомобилем и сможешь ли предпринять правильные действия в экстренной ситуации. Наш следующий сюжет – об особенностях зимней езды и новичках на дороге в такое время.

Автоинструктор Леонид Ревенко говорит, самым опасным водителем считается тот, у которого опыт вождения едва перевалил за полгода. В это время кажется, что человек за рулем уже умеет все и никакая ситуация на дороге его не испугает. Но при этом, даже многолетний опыт также не является гарантией того, что водитель сможет правильно себя повести в неожиданной ситуации.

(СХ 00:15 M2U00161 Титр: Леонид Ревенко, инструктор по вождению

00.26 надо держать скоростной режим, держать побольше дистанцию и естественно быть повнимательнее. Потому что очень часто впереди идущие машины останавливаются и несоблюдение скоростного режима приводит к аварии. Зимнюю резину, чтоб не забывали 00.41)

Особенность поведения автомобиля на скользкой дороге – заносы. Случится они могут совсем неожиданно, ведь ледовое покрытие может быть совсем незаметным, но даже самого тонкого льда достаточно для того, чтобы водитель потерял контроль над машиной.

(СХ 00:15 M2U00191 01.23 во время заноса машины нужно очень быстро отреагировать, не потерять никаких долей секунд для того, чтобы быстро вывести машину из заноса. Примерно не меньше четырех перехватов руля нужно сделать в секунду для того, чтобы вывести машину из заноса 01.38)

Несмотря на сложность и опасность зимней езды, новичкам на дороге советуют учиться ездить на улицах города, а не на закрытых территориях, чтобы привыкать к тому, что неожиданность может подстерегать на любом, даже на безобидном на первый взгляд перекрестке. Самое главное – внимательность и осторожность.

(СХ 00:35 M2U00189 00.00 перекресток такой вроде бы простой, но весь покрытый льдом, может нас немножко занесет и придется принимать какие-то решения по выравниванию машины 00.09; 00.16 – какие надо предпринимать? – сбросить немножко газ, быстренько выровнять машину в сторону заноса и опять добавить немножко газ, чтоб малина быстренько выровнялась. Если задний привод, то газ добавлять не надо. Просто выровнять машинку и потом уже, когда выровняли, добавляйте немножко газ, чтоб машина начала ехать опять. – С передачи не снимать? – Нет, с передачки не снимаем 00.35)

Что касается езды в зимнее время с использованием газа, а не бензина, то главное, перед эксплуатацией автомобиля прогреть двигатель до температуры 30-40 градусов, иначе перед переходом на газ машина может заглохнуть из-за обморожения редуктора, говорит Леонид Ревенко.

По прогнозам синоптиков минусовая температура воздуха в Запорожье будет держаться еще как минимум до конца недели. Шансов на то, что обледенелые дороги растают, практически нет. Водители, которым приходится ездить за рулем в такую погоду, знают, что уровень опасности на дороге вырос в разы, ведь неизвестно, в какой момент потеряешь управление автомобилем и сможешь ли предпринять правильные действия в экстренной ситуации.



Автоинструктор Леонид Ревенко говорит, самым опасным водителем считается тот, у которого опыт вождения едва перевалил за полгода. В это время кажется, что человек за рулем уже умеет все и никакая ситуация на дороге его не испугает. Но при этом, даже многолетний опыт также не является гарантией того, что водитель сможет правильно себя повести в неожиданной ситуации. "Надо держать скоростной режим, соблюдать побольше дистанцию и, естественно, быть повнимательнее. Очень часто впереди идущие машины останавливаются и несоблюдение скоростного режима приводит к аварии", - напоминает Леонид Ревенко.

Особенность поведения автомобиля на скользкой дороге – заносы. Случится они могут совсем неожиданно, ведь ледовое покрытие может быть совсем незаметным, но даже самого тонкого льда достаточно для того, чтобы водитель потерял контроль над машиной.



Несмотря на сложность и опасность зимней езды, новичкам на дороге советуют учиться ездить на улицах города, а не на закрытых территориях, чтобы привыкать к тому, что неожиданность может подстерегать на любом, даже на безобидном, на первый взгляд, перекрестке. Самое главное – внимательность и осторожность.



Что касается езды в зимнее время с использованием газа, а не бензина, то главное перед эксплуатацией автомобиля прогреть двигатель до температуры 30-40 градусов, иначе перед переходом на газ машина может заглохнуть из-за обморожения редуктора, говорит Леонид Ревенко.

