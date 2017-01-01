Кадровые изменения в нацполиции Запорожской области Руководитель назначен. Главное управление нацполиции Запорожской области получило нового начальника. Им стал Олег Золотоноша. Сегодня его представили личному составу. (Автор Д. Непомящий) Олег Викторович Золотоноша – представитель Днепровской области. Полковник, восемьдесят второго года рождения, работал оперативным сотрудником в отделе по борьбе с экономической преступностью и других подразделениях, преподавал в Днепровском юридическом университете, кандидат юридических наук. Его представил замглавы Нацполиции. (СХ 002 00:14 Титр: Алексей Руденко, заместитель начальника Нацполиции Украины 01:26 досвидчений фахивець … на цьому поприщи 01:40) Главными своими заданиями на новом посту Олег Золотоноша назвал защиту общества и интересов государства от преступных посягательств. (СХ 004Х00 00:47 Титр: Олег Золотоноша, начальник ГУ Нацполиции в Запорожской области 00:01 я розумию всю видповидальнисть … бути чуйними до людей 00:48) Новый начальник полиции области пообещал сотрудничать с местными журналистами, общественниками и представителями госструктур. Руководитель назначен. Главное управление нацполиции Запорожской области получило нового начальника. Им стал Олег Золотоноша. Сегодня его представили личному составу.

Олег Викторович Золотоноша – представитель Днепровской области. Полковник, 1982 года рождения, работал оперативным сотрудником в отделе по борьбе с экономической преступностью и других подразделениях, преподавал в Днепровском юридическом университете, кандидат юридических наук. Его представил замглавы Нацполиции.

Главными своими заданиями на новом посту Олег Золотоноша назвал защиту общества и интересов государства от преступных посягательств.

Новый начальник полиции области пообещал сотрудничать с местными журналистами, общественниками и представителями госструктур.

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