Кадровые изменения в нацполиции Запорожской области

Руководитель назначен. Главное управление нацполиции Запорожской области получило нового начальника. Им стал Олег Золотоноша. Сегодня его представили личному составу.
(Автор Д. Непомящий) Олег Викторович Золотоноша – представитель Днепровской области. Полковник, восемьдесят второго года рождения, работал оперативным сотрудником в отделе по борьбе с экономической преступностью и других подразделениях, преподавал в Днепровском юридическом университете, кандидат юридических наук. Его представил замглавы Нацполиции.
(СХ 002 00:14 Титр: Алексей Руденко, заместитель начальника Нацполиции Украины
01:26 досвидчений фахивець … на цьому поприщи 01:40)
Главными своими заданиями на новом посту Олег Золотоноша назвал защиту общества и интересов государства от преступных посягательств.
(СХ 004Х00 00:47 Титр: Олег Золотоноша, начальник ГУ Нацполиции в Запорожской области
00:01 я розумию всю видповидальнисть … бути чуйними до людей 00:48)
Новый начальник полиции области пообещал сотрудничать с местными журналистами, общественниками и представителями госструктур.
Руководитель назначен. Главное управление нацполиции Запорожской области получило нового начальника. Им стал Олег Золотоноша. Сегодня его представили личному составу.
Олег Викторович Золотоноша – представитель Днепровской области. Полковник, 1982 года рождения, работал оперативным сотрудником в отделе по борьбе с экономической преступностью и других подразделениях, преподавал в Днепровском юридическом университете, кандидат юридических наук. Его представил замглавы Нацполиции.
Главными своими заданиями на новом посту Олег Золотоноша назвал защиту общества и интересов государства от преступных посягательств.
Новый начальник полиции области пообещал сотрудничать с местными журналистами, общественниками и представителями госструктур.