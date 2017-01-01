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В Запорожье «врач» обогатился за счет наивной женщины
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Из заявлением в Днепровский отдел полиции обратилась 69-летняя жительница города, сообщают в нацполиции. Около 15:00 ей на стационарный телефон позвонил неизвестный, представился врачом и сообщил, что ее сын находится в девятой городской больнице. Якобы для проведения ему хирургической операции нужны деньги в сумме 15000 грн. Через 20 минут к подъезду подъехал автомобиль, пассажиру, которого заявительница, не проверяя информацию, передала указанную сумму. Сведения о событии внесены в Единый учет. Принимаются меры, направленные на установление и задержание мошенников.
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