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Жителю Запорожской области доброе дело «вышло боком»
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По информации нацполиции области, 17 января, в 13:20 в Вольнянское отделение полиции с заявлением обратился 53-летний мужчина. Около 8:30 неизвестный, которого заявитель подвозил в село Беляевка на собственном автомобиле «ДЭУ Ланос», путем свободного доступа похитил деньги в сумме 10000 грн, которые находились под пассажирским сиденьем. Принятыми мерами установлено, что уголовное правноарушение совершил 35-летний житель села Беляевка. Его опросили. Проводится проверка.
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