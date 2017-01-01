В Запорожье мужчина напал на молодую девушку

По сообщению полиции, 17 января в Днепровский отдел полиции через оператора «102» обратилась 29-летняя жительница города. Она рассказала, что около 18:30 возле дома по улице Бородинской малознакомый мужчина вырвал из кармана мобильный телефон. Принятыми мерами нарядом патрульной полиции установлено, что уголовное правонарушение совершил 34-летний гражданин. Его допросили. Проводится проверка. По сообщению полиции, 17 января в Днепровский отдел полиции через оператора «102» обратилась 29-летняя жительница города. Она рассказала, что около 18:30 возле дома по улице Бородинской малознакомый мужчина вырвал из кармана мобильный телефон. Принятыми мерами нарядом патрульной полиции установлено, что уголовное правонарушение совершил 34-летний гражданин. Его допросили. Проводится проверка.