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В Запорожье мужчина напал на молодую девушку
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По сообщению полиции, 17 января в Днепровский отдел полиции через оператора «102» обратилась 29-летняя жительница города. Она рассказала, что около 18:30 возле дома по улице Бородинской малознакомый мужчина вырвал из кармана мобильный телефон. Принятыми мерами нарядом патрульной полиции установлено, что уголовное правонарушение совершил 34-летний гражданин. Его допросили. Проводится проверка.
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