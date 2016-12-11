ТРК "Алекс"
Спасатели рассказали о том, как зимуют запорожцы
  
С наступлением холодов, а именно с 1 ноября 2016 года в Запорожской области спасатели 680 раз выезжали по сигналу «Тревога». Около трети вызовов оказались ошибочными, остальные – нет. Всего за зимний период в области произошло около полутысячи пожаров, большинство из них – в частном секторе. Погибло 32 человека, большая часть из них – инвалиды и пожилые люди. По данным статистики – 40% пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем. Всего за минувший год в области зарегистрировано более 5 тысяч пожаров. Спасатели в который раз предупреждают о необходимости осторожного обращения с огнем и электроприборами. Отчитались в ГСЧС и о количестве спасенного транспорта и людей в дни обильных снегопадов. 
(СХ00:13 Титр: Александр Сычов, начальник оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС в Запорожской области
Пожежна_безпека_С 01.avi 00:06 – 00:19 «95 единиц автотранспорта было привлечено …буксировки автомобилей…159 человек» )
Ежегодно очередных рыбаков уносит на очередной льдине. Этот год не стал исключением. 4 января спасатели на катере с воздушной подушкой спасли в Каховском водохранилище в районе Васильевки 12 рыбаков, которых унесло на несколько километров на льдине.
(СХ00:22 Титр: Алексей Дунаев, начальник управления гражданской защиты ГУ ГСЧС в Запорожской области
Пожежна_безпека_С 02.avi 00:05 – 00:27 «возле Днепрорудного было снято …рыбаков со льдины…трое в другом» )
В целом, безопасность на водных объектах - всегда приоритетное направление в работе спасателей в осеннее-зимний период. Тем не менее, не смотря на все разъяснительные работы и профилактику, ледовое покрытие рек и озер манит людей. Так с начала этой зимы на водных объектах уже погибло 4 человека, из них 1 ребенок. Спасено более 30 человек, половина из них – дети. В службе по чрезвычайным ситуациям еще раз напоминают родителям и детям – играть на замерзших водоемах – опасно для жизни. 

    С наступлением холодов, а именно с 01 ноября 2016 года в Запорожской области спасатели 680 раз выезжали по сигналу «Тревога». Около трети вызовов оказались ошибочными, остальные – нет. Всего за зимний период в области произошло около 500 пожаров, большинство из них – в частном секторе. Погибло 32 человека, большая часть из них – инвалиды и пожилые люди. По данным статистики – 40% пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем. Всего за минувший год в области зарегистрировано более 5 тысяч пожаров. Спасатели в который раз предупреждают о необходимости осторожного обращения с огнем и электроприборами. 


Ежегодно очередных рыбаков уносит на льдине. Этот год не стал исключением. 4 января спасатели на катере с воздушной подушкой спасли в Каховском водохранилище в районе Васильевки 12 рыбаков, которых унесло на несколько километров на льдине.

В целом, безопасность на водных объектах - всегда приоритетное направление в работе спасателей в осенне-зимний период. Тем не менее, не смотря на все разъяснительные работы и профилактику, ледовое покрытие рек и озер манит людей. Так с начала этой зимы на водных объектах уже погибло 4 человека, из них 1 ребенок. Спасено более 30 человек, половина из них – дети. В службе по чрезвычайным ситуациям еще раз напоминают родителям и детям – играть на замерзших водоемах – опасно для жизни.

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