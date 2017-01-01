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За рекордные сроки запорожцы подписали петицию о замене микроавтобусов
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Первый пошел. Петиция городскому совету, в которой автор предлагает убрать микроавтобусы и заменить их вместительным общественным транспортом, собрала необходимые 750 подписей. Причем с опережением графика, из дозволенных 60-ти дней для сбора подписей понадобилось всего 5. Теперь документ пройдет через ряд депутатских комиссий и будет рассмотрен на сессии городского совета.
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