ТРК "Алекс"
В запорожском кинотеатре состоялся показ уникальной киноленты
  
Воины духа. В кинотеатре имени Довженко состоялся премьерный показ украинской ленты о героях-защитниках, оборонявшим Донецкий аэропорт.   
Уникальная кинолента Анны Мартыненко и Татьяны Кулаковской «Воины духа» рассказывает о последних пяти днях героической обороны Донецкого аэропорта. В ней – живые истории более семидесяти бойцов, которые с честью выполняя свой долг, не пустили войну на запорожскую землю
(СХ00:31 001YG00 Титр: Сергей Мандалина, командир орудия гаубично - артиллерийского дивизиона 79-ой бригады
00:22 вместе с нашим подразделением в принципе мы воевали с весны 14-ого года, то есть постоянно вместе, постоянно оказываем им помощь, артиллерийскую поддержку и так далее, в частности Донецкий аэропорт, два года назад вот как раз примерно в это время когда им там стало совсем тяжко, 15-16-ые числа, мы в этом время находились здесь на юге страны, быстренько собрались и уже к вечеру были у них там возле Донецкого аэропорта и оказывали им артиллерийскую поддержку 00:53) 
(СХ00:24 011OU00 Титр: Александр Верещак, позывной «Живчик», боец 55-ой отдельной артбригады
02:16 у меня очень моих боевых побратимов обороняли аэропорт, были в Дебальцево, были в Славянске, я ездил туда, созванивался с ними, сначала как волонтер ездил до того, как меня призвали на мобилизацию, поэтому очень много как говорится видел 02:33 СКЛЕЙКА 02:38 я отношусь с положительной стороны к созданию этого фильма 02:40)
Фильм «Воины духа» можно увидеть в кинотеатре имени Довженко в течение недели 

    Воины духа. В кинотеатре имени Довженко состоялся премьерный показ украинской ленты о героях-защитниках, оборонявших Донецкий аэропорт.   

 

Уникальная кинолента Анны Мартыненко и Татьяны Кулаковской «Воины духа» рассказывает о последних пяти днях героической обороны Донецкого аэропорта. В ней – живые истории более 70-ти бойцов, которые с честью выполняя свой долг, не пустили войну на запорожскую землю. Фильм «Воины духа» можно увидеть в кинотеатре имени Довженко в течение недели.

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