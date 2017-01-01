Для запорожцев Рождественские праздники подходят к завершению

От Рождества до Крещения. Рождественские праздники подходят к завершению.

В Украине рождественские праздники богаты традициями, однако многие из них в силу разных причин были утрачены. К примеру, считается, что щедруют и колядуют только в определенные дни, однако наши предки, особенно в селах, проводили эти обряды на протяжении всех праздников вплоть до 18 января. Начинали с посевания на Старый Новый год. (СХ00:39 Титр: Лариса Купчинская, руководитель запорожского ансамбля народной песни и бытового танца «Оксамит»

M2U00102.MPG 07:18 – 07:57 «засіяти на добро…так відбувалось до самого Водохреща або ще його називають богоявленням» ) Крещенский сочельник считается последним днем Святок. В этот день велась серьезная подготовка к большому православному празднику Крещения. 18 января устраивают вечерю по обычаям праздничных ужинов. В последний раз обходят ряженые дома в деревне. Девушки гадают на суженого, но только до полуночи. Так завершаются рождественские гуляния. (СХ00:12 Титр: Лариса Купчинская, руководитель запорожского ансамбля народной песни и бытового танца «Оксамит»

M2U00102.MPG 00:00 – 00:12 «дай боже мої земляки вам ці свята достойно випровадити, а нових в здоров’ї дочекатися» ) Сохранившиеся от языческих празднеств гадания, игрища и пляски с переодеваниями нарушали праведность этого святого дня и вечера. Вот почему люди, веселившиеся и ликующие в течение двух недель, старались смыть с себя все грехи священной крещенской водой.

От Рождества до Крещения. Рождественские праздники подходят к завершению.

В Украине рождественские праздники богаты традициями, однако многие из них в силу разных причин были утрачены. К примеру, считается, что щедруют и колядуют только в определенные дни, однако наши предки, особенно в селах, проводили эти обряды на протяжении всех праздников вплоть до 18 января. Начинали с посевания на Старый Новый год. Крещенский сочельник считается последним днем Святок. В этот день велась серьезная подготовка к большому православному празднику Крещения. 18 января устраивают вечерю по обычаям праздничных ужинов. В последний раз обходят ряженые дома в деревне. Девушки гадают на суженого, но только до полуночи. Так завершаются рождественские гуляния.

Сохранившиеся от языческих празднеств гадания, игрища и пляски с переодеваниями нарушали праведность этого святого дня и вечера. Вот почему люди, веселившиеся и ликующие в течение двух недель, старались смыть с себя все грехи священной крещенской водой.











