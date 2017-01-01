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В Запорожье неизвестные поиздевались над «учительницей»
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Жертвой хулиганов стала скульптура учительницы на бульваре Шевченко. Вандалы оторвали бронзовый палец и вырвали книгу из рук героини фильма «Весна на Заречной улице». Ранее неизвестные оторвали из рук сталевара часть инструмента.
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