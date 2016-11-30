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В Запорожье мужчина угрожал себя взорвать
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На ул. Счастливой возле одного из супермаркетов пьяный мужчина угрожал себя взорвать после ссоры с девушкой. После 40-минутных уговоров удалось убедить отдать боеприпас, из которого военный уже успел выдернуть чеку.
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