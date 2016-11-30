В Запорожье мужчина угрожал себя взорвать

На ул. Счастливой возле одного из супермаркетов пьяный мужчина угрожал себя взорвать после ссоры с девушкой. После 40-минутных уговоров удалось убедить отдать боеприпас, из которого военный уже успел выдернуть чеку. На ул. Счастливой возле одного из супермаркетов пьяный мужчина угрожал себя взорвать после ссоры с девушкой. После 40-минутных уговоров удалось убедить отдать боеприпас, из которого военный уже успел выдернуть чеку.