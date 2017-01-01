|
За помощью к правоохранителям обратилась запорожанка, которая стала жертвой вора
|
ОК ГУ НП в Запорожской области сообщает, что 16 января сотрудники Днепровского отдела полиции установили личность вора, совершившего преступление 14 января. Тогда за помощью к полицейским обратилась 39-летняя жительница Запорожья. В ночь на 14 января путем свободного доступа с территории летней площадки ее магазина неизвестный совершил кражу металлических каркасов двух палаток. Следователем отдела сведения о происшествии внесены в ЕРДР по признакам ч. 3 ст. 185 УК Украины. 16 января местные участковые инспекторы установили, что уголовное правонарушение совершил 32-летний мужчина, который опрошен правоохранителями. Продолжается расследование.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!