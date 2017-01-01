ТРК "Алекс"
За помощью к правоохранителям обратилась запорожанка, которая стала жертвой вора
ОК ГУ НП в Запорожской области сообщает, что 16 января сотрудники Днепровского отдела полиции установили личность вора, совершившего преступление 14 января. Тогда за помощью к полицейским обратилась 39-летняя жительница Запорожья. В ночь на 14 января путем свободного доступа с территории летней площадки ее магазина неизвестный совершил кражу металлических каркасов двух палаток. Следователем отдела сведения о происшествии внесены в ЕРДР по признакам ч. 3 ст. 185 УК Украины. 16 января местные участковые инспекторы установили, что уголовное правонарушение совершил 32-летний мужчина, который опрошен правоохранителями. Продолжается расследование.
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