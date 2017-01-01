ТРК "Алекс"
В Запорожской области объявлен конкурс по отбору претендентов на службу в полиции
  
70 человек в ряды полицейских. В Запорожской области объявлен конкурс по отбору претендентов на службу в полиции на должности оперуполномоченных и следователей. Прием анкет будет проводиться с 16 по 27 января.
  
30 оперативников и 40 следователей – в полицию Запорожской области открыт набор сотрудников. Вакансии открыты как в отделах полиции Запорожья, так и в разных населенных пунктах региона. До 27 января будет проходить прием анкет и документов претендентов. Подать их можно онлайн. В управлении подчеркивают, конкурс будет проводить специальная полицейская комиссия, что максимально снижает уровень трудоустройства за взятку или «по блату».
(СХ 00:27 184GV00 Титр: Сергей Тарасенко, начальник управления кадрового обеспечения ГУНП в Запорожской области
01.06 цей конкурс буде проводитись прозоро, для цього створили сектор. Спивробитники, яки вийшли у сектор по видбору, пройшли у Киеви комиссию, пройшли полиграф. Тобто сааме ти, яки видийдуть вид корупцийнои складовои и организують прозорий конкурс01.33)
К претендентам на должность следователей и оперативников выдвигается ряд требований, среди которых возраст от 18 лет и наличие высшего юридического образования - для следователя и высшего образования - для оперуполномоченного. После того, как отберутся наиболее подходящие анкеты, потенциальных полицейских ждет несколько этапов отбора: тестирование (для проверки логики и аналитического мышления), медицинское обследование, проверка уровня физической подготовки, психологическое тестирование, собеседование и спецпроверка.
(СХ 00:22 Титр: Виктор Нестеренко, глава полицейской комиссии ГУНП в Запорожской области
04.49 спивбесида з полицейською комисиэю проводиться при включених видеокамерах, яка пише и голос, и видеозображення. Тобто все видбуваеться так, щоб николи не можна було сказати, що приймались якись незаконни або перевага наддавалась тому чи иншому кандидатови 05.11)
Заработная плата оперуполномоченных сотрудников и следователей – от 8 до 10 тысяч грн. Кроме того обещают социальное обеспечение, профессиональную подготовку по международным стандартам и перспективу карьерного роста. Подробности проведения конкурса можно узнать на сайте ГУНП Запорожской области.

    70 человек в ряды полицейских. В Запорожской области объявлен конкурс по отбору претендентов на службу в полиции на должности оперуполномоченных и следователей. Прием анкет будет проводиться с 16 по 27 января.  

 

 

Вакансии открыты как в отделах полиции Запорожья, так и в разных населенных пунктах региона. До 27 января будет проходить прием анкет и документов претендентов. Подать их можно онлайн. В управлении подчеркивают, конкурс будет проводить специальная полицейская комиссия, что максимально снижает уровень трудоустройства за взятку или «по блату».


К претендентам на должность следователей и оперативников выдвигается ряд требований, среди которых возраст от 18 лет и наличие высшего юридического образования - для следователя и высшего образования - для оперуполномоченного. После того, как отберутся наиболее подходящие анкеты, потенциальных полицейских ждет несколько этапов отбора: тестирование (для проверки логики и аналитического мышления), медицинское обследование, проверка уровня физической подготовки, психологическое тестирование, собеседование и спецпроверка.

Заработная плата оперуполномоченных сотрудников и следователей – от 8 до 10 тысяч грн. Кроме того обещают социальное обеспечение, профессиональную подготовку по международным стандартам и перспективу карьерного роста. Подробности проведения конкурса можно узнать на сайте ГУНП Запорожской области.
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