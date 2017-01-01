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Запорожские правоохранители разыскали похищенные вещи
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В кухне общежития на улице Лизы Чайкиной нашли похищенные вещи. Аккумулятор, электроинструменты, зарядные устройства для аккумуляторов, выхлопная труба, ящик с кафелем, 10 бутылок водки и многое другое украли из гаража на улице Финансовой. Патрульные полицейские установили, что вещи принесли ночью парень и девушка, проживающие в общежитии. Заявитель по краже узнал свои вещи.
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