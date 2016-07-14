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В Запорожской области произошло ЧП
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В Приморске нашли с огнестрельным ранением 32-летнего солдата, который скончался еще до приезда медиков. Как сообщили сайту Forpost в областном военкомате, военный застрелился в той же части, что и его сослуживец 6 января.
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