В Запорожской области произошло ЧП

В Приморске нашли с огнестрельным ранением 32-летнего солдата, который скончался еще до приезда медиков. Как сообщили В Приморске нашли с огнестрельным ранением 32-летнего солдата, который скончался еще до приезда медиков. Как сообщили сайту Forpost в областном военкомате, военный застрелился в той же части, что и его сослуживец 6 января.