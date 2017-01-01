Запорожцы простились со своим кумиром

Ушел из жизни народный артист Украины Григорий Антоненко. 89-летний актер театра Магара сыграл более 200 ролей и снялся в кино. Сотни запорожцев пришли проститься с артистом. Ушел из жизни народный артист Украины Григорий Антоненко. 89-летний актер театра Магара сыграл более 200 ролей и снялся в кино. Сотни запорожцев пришли проститься с артистом.