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Запорожцы простились со своим кумиром
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Ушел из жизни народный артист Украины Григорий Антоненко. 89-летний актер театра Магара сыграл более 200 ролей и снялся в кино. Сотни запорожцев пришли проститься с артистом.
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