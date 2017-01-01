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В Запорожье на базе военкоматов области закончены подготовительные мероприятия
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На всякий случай – будет кем комплектовать боевые части. В Запорожье на базе военкоматов области закончены подготовительные мероприятия по участию военнообязанных оперативного резерва 1-й очереди в проведении учебных сборов резервистов.
К отработке боевого слаживания в составе боевых бригад привлечены почти 150 резервистов. Учебные сборы будут проведены в два этапа общей продолжительностью 30 суток. После курсов переподготовки, резервисты будут восстановливать навыки в составе подразделений боевых бригад. Обещают, во время сборов никто из резервистов время в зону АТО направляться не будет. По результатам прохождения переподготовки военнобязанным будет выплачено денежное довольствие - от 5000 до 7000 грн. Кроме того, резервисту компенсируется среднемесячная заработная плата на предприятии за то время, что он находился в военной части. Если призванный на сборы не работает, он получает денежное обеспечение - одну минимальную заработную плату - 3200 грн.
В Запорожье на базе военкоматов области закончены подготовительные мероприятия по участию военнообязанных оперативного резерва 1-й очереди в проведении учебных сборов резервистов.
К отработке боевого слаживания в составе боевых бригад привлечены почти 150 резервистов. Учебные сборы будут проведены в два этапа общей продолжительностью 30 суток. После курсов переподготовки, резервисты будут восстанавливать навыки в составе подразделений боевых бригад. Обещают, во время сборов никто из резервистов в зону АТО направляться не будет. По результатам прохождения переподготовки, военнобязанным будет выплачено денежное довольствие - от 5000 до 7000 грн.
Кроме того, резервисту компенсируется среднемесячная заработная плата на предприятии за то время, что он находился в военной части. Если призванный на сборы не работает, он получает денежное обеспечение - одну минимальную заработную плату - 3200 грн.
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