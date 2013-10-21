В Запорожье на аппаратном совещании в облгосадминистрации рассматривали, как проходит отопительный сезон и состояние заболеваемости ОРВИ и гриппом

Как проходит отопительный сезон, состояние заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также реагирование в случае ухудшения погодных условий. Рассматривали на аппаратном совещании в облгосадминистрации. Подробнее – наши корреспонденты.

Сейчас в области работают 608 котельных, отапливаются 5232 жилых дома с централизованным отоплением и 1010 объектов социальной сферы. Для ликвидации аварий на объектах ЖКХ на базе коммунальных предприятий области созданы и находятся в постоянной готовности 233 специализированные бригады и 623 единицы техники. По данным мониторинга потребления природного газа, за первые 10 дней января теплогенерирующими предприятиями было использованы почти 23 млн кубометров газа. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период 16 года. Однако, это снижение связано более с теплой погодой, чем с экономией. Поэтому в протокол вносят ряд задач для ответственных лиц.

(СХ 00:19 3195 Титр: Петр Чуктуров директор департамента ЖКХ облгосадминистрации

3:43 с целью рационального использования энергоресурсов… работы систем теплоснабжения 3:58 СКЛЕЙКА 4:10 для повышения КПД выпонить режимную наладку котлоагрегатов 4:14)

По уровню заболеваемости ОРВИ и гриппом Запорожская область сейчас на 2-месте в Украине. Хуже только на Волыни. Превышение эпидпорога зафиксировано по 11 административным единицам области, есть 3 летальных исхода.

(СХ 00:30 3225 Титр: Лилия Колесник заместитель директора департамента охраны здоровья облгосадминистрации

0:31 саме високи це мисто Мелитополь Энергодар…и склала 14 видсоткив 1:01)

И рассматривают на совещании оперативность реагирования в случае ухудшения погодных условий.

(СХ 00:33 329 Титр: Владимир Шлея директор департамента гражданской защиты населения облгосадминистрации

2:30 и определено 79 участков автомобильных дорог…и мы останавливаем движение большегрузного транспорта 3:03)

Председатель облгосадминистрации также рассказывает об итогах совещания в Одессе. В рамках эксперимента по использованию таможенного сбора на ремонт дорог, на следующей неделе в области состоится совещание с таможенниками, предприятиями и дорожниками, на котором будут поставлены основные цели движения в этом направлении.

Сейчас в области работают 608 котельных, отапливаются 5232 жилых дома с централизованным отоплением и 1010 объектов социальной сферы. Для ликвидации аварий на объектах ЖКХ на базе коммунальных предприятий области созданы и находятся в постоянной готовности 233 специализированные бригады и 623 единицы техники. По данным мониторинга потребления природного газа, за первые 10 дней января теплогенерирующими предприятиями было использованы почти 23 млн кубометров газа. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Однако, это снижение связано более с теплой погодой, чем с экономией. Поэтому в протокол вносят ряд задач для ответственных лиц.



По уровню заболеваемости ОРВИ и гриппом Запорожская область сейчас на 2-месте в Украине. Хуже только на Волыни. Превышение эпидпорога зафиксировано по 11 административным единицам области, есть 3 летальных исхода.



Председатель облгосадминистрации также рассказывает об итогах совещания в Одессе. В рамках эксперимента по использованию таможенного сбора на ремонт дорог, на следующей неделе в области состоится совещание с таможенниками, предприятиями и дорожниками, на котором будут поставлены основные цели движения в этом направлении.



