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В поселке под Запорожьем неизвестный совершил ограбление АЗС
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ОК ГУ НП в Запорожской области сообщает, что 16 января в 02:33 в Запорожское отделение полиции через «102» обратилась оператор автозаправки. Около 02:00 в пгт Кушугум на заправке неизвестный разбил витрину, после чего открыто завладел канистрой масла и убежал. Принятыми мерами сотрудники Александровской отдела полиции охраны и группы быстрого реагирования Запорожского ОП установили, что преступление совершил 23-летний местный житель. Вещественное доказательство (масло) изъято. По данному факту проводится проверка.
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