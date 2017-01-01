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Разборки средь бела дня в Запорожье
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По информации нацполиции, 15 января в 13:22 в Заводское отделение полиции поступило сообщение по спецлинии «102» о том, что около 13:10 на остановке общественного транспорта 42-летний гражданин во время внезапно возникшей ссоры причинил телесные повреждения 30-летнему запорожцу. Потерпевший госпитализирован в Запорожскую областную клиническую больницу. Злоумышленник доставлен в местное отделение полиции. Следователем сведения о происшествии внесены в ЕРДР по признакам ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). На сегодня подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и направлен в изолятор временного содержания. Продолжается расследование.
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