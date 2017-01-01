Запорожские спасатели помогли попавшему в беду рыбаку

Спасатели помогли попавшему в беду. На Каховском водохранилище около села Верхняя Криница рыбак сломал ногу. Спасители оказали ему медицинскую помощь и на санях отвезли к машине скорой помощи. Спасатели помогли попавшему в беду. На Каховском водохранилище около села Верхняя Криница рыбак сломал ногу. Спасители оказали ему медицинскую помощь и на санях отвезли к машине скорой помощи.