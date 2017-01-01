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Запорожские спасатели помогли попавшему в беду рыбаку
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Спасатели помогли попавшему в беду. На Каховском водохранилище около села Верхняя Криница рыбак сломал ногу. Спасители оказали ему медицинскую помощь и на санях отвезли к машине скорой помощи.
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