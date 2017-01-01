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Задержана преступная группировка, совершившая нападение на руководителя Запорожской прокуратуры
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Банда, напавшая на руководителя Запорожской местной прокуратуры № 2 Романа Мазурика, задержана в Днепропетровской области. Во время задержания злоумышленники оказали сопротивление с применением огнестрельного оружия. Один из подозреваемых ранее был судим и освобожден по «закону Савченко» в январе прошлого года. Напомним, 12 ноября прошлого года трое неизвестных в масках, угрожая пистолетом, ворвались в дом к Роману Мазурику, связали его и супругу, после чего похитили деньги и автомобиль.
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