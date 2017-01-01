|
Особенности запорожского «моржевания»
|
Погода располагает. По Запорожью гулял абсолютно голый человек. Мужчину зафиксировали в парке в Шевченковском районе. Видеозапись размещена на хостинге Youtube.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!