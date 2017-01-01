Особенности запорожского «моржевания»

Погода располагает. По Запорожью гулял абсолютно голый человек. Мужчину зафиксировали в парке в Шевченковском районе. Видеозапись размещена на хостинге Youtube. Погода располагает. По Запорожью гулял абсолютно голый человек. Мужчину зафиксировали в парке в Шевченковском районе. Видеозапись размещена на хостинге Youtube.