ТРК "Алекс"
В Запорожье задерживают соцвыплаты
 
Почему задерживают соцвыплаты. В январе ряд категорий граждан, получающих помощь от государства, не получил ее в обычное время. С чем это связано и когда люди получат свои деньги – выясняли наши корреспонденты.
  
Субвенция из государственного бюджета местным, предназначенная для социальных выплат, пришла как обычно – 5 января. Однако в этом году, как говорят - местные бюджеты переходят на программно-целевой метод обслуживания, а в казначействе меняют программное обеспечение. Только 10 января средства попали на счета. На протяжение 2 операционных дней департамент финансов подает платежные поручения на их перечисление на счет местных бюджетов, потом в течение дня переводят на счета органов соцзащиты, которые уже в течение 5 дней отправляют их получателям соцпомощи. 
(СХ 00:32 9950 Титр: Галина Рябак заместитель директора-начальник управления экономики и финансов департамента соцзащиты облгосадминистрации 
1:51 цей транш який ми отримали перший транш…безпоседно одержувачам 2:23)
Как утверждают в департаменте соцзащиты, по Запорожью средства начислили уже по всем районам кроме Вознесеновского. Туда обещают - деньги поступят уже сегодня. 

  Почему задерживают соцвыплаты? В январе ряд категорий граждан, получающих помощь от государства, не получил ее в обычное время. С чем это связано и когда люди получат свои деньги – выясняли наши корреспонденты.
 

 Субвенция из государственного бюджета местным, предназначенная для социальных выплат, пришла как обычно – 5 января. Однако в этом году, как говорят - местные бюджеты переходят на программно-целевой метод обслуживания, а в казначействе меняют программное обеспечение. Только 10 января средства попали на счета. На протяжение 2 операционных дней департамент финансов подает платежные поручения на их перечисление на счет местных бюджетов, потом в течение дня переводят на счета органов соцзащиты, которые уже в течение 5 дней отправляют их получателям соцпомощи. 


Как утверждают в департаменте соцзащиты, по Запорожью средства начислили уже по всем районам, кроме Вознесеновского. Туда, обещают, деньги поступят уже сегодня.

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