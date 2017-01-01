Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства потасовки в Запорожской области ОК ГУ НП в Запорожской области сообщает, что 12 января в 13:15, в Ореховское отделение полиции обратился 38-летний местный житель. Он сообщил, что 5 декабря 2016 года в 12:00 по улице Героев Крут у него возникла драка с 22-летним молодым человеком, в ходе которой у заявителя из кармана выпал мобильный телефон. Злоумышленник завладел мобилкой и исчез. Ранее в полицию потерпевший не обращался, ведь пытался разобраться самостоятельно. Правонарушителя опросили. Продолжается расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. ОК ГУ НП в Запорожской области сообщает, что 12 января в 13:15, в Ореховское отделение полиции обратился 38-летний местный житель. Он сообщил, что 5 декабря 2016 года в 12:00 по улице Героев Крут у него возникла драка с 22-летним молодым человеком, в ходе которой у заявителя из кармана выпал мобильный телефон. Злоумышленник завладел мобилкой и исчез. Ранее в полицию потерпевший не обращался, ведь пытался разобраться самостоятельно. Правонарушителя опросили. Продолжается расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! ОБЪЯВЛЕНИЕ Телекомпания "Алекс" на постоянную работу приглашает дизайнера. Оплата по результатам собеседования. тел. 213-91-53 НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Январь 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ВАЖНО