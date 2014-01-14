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Ограблена запорожская семья
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Нацполиция информирует, что 12 января через оператора «102» в Коммунарское отделение полиции поступило сообщение от 57-летней жительницы улицы Пионерской. Женщина рассказала, что в 19:00 трое неизвестных в масках через незапертую дверь проникли в ее дом, и под угрозой применения предмета похожего на пистолет, связали руки ей и ее 61-летнему мужу. Злоумышленники завладели деньгами, золотыми изделиями, мобильным телефоном и скрылись в неизвестном направлении. Следователем сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению личностей нападавших и их задержанию.
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