Ограблена запорожская семья Через оператора «102» в Коммунарское отделение полиции поступило сообщение от 57-летней жительницы улицы Пионерской. Женщина рассказала, что в 19:00 трое неизвестных в масках через незапертую дверь проникли в ее дом, и под угрозой применения предмета похожего на пистолет, связали руки ей и ее 61-летнему мужу. Злоумышленники завладели деньгами, золотыми изделиями, мобильным телефоном и скрылись в неизвестном направлении. Следователем сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению личностей нападавших и их задержанию. Нацполиция информирует, что 12 января через оператора «102» в Коммунарское отделение полиции поступило сообщение от 57-летней жительницы улицы Пионерской. Женщина рассказала, что в 19:00 трое неизвестных в масках через незапертую дверь проникли в ее дом, и под угрозой применения предмета похожего на пистолет, связали руки ей и ее 61-летнему мужу. Злоумышленники завладели деньгами, золотыми изделиями, мобильным телефоном и скрылись в неизвестном направлении. Следователем сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению личностей нападавших и их задержанию. Нацполиция информирует, что 12 января через оператора «102» в Коммунарское отделение полиции поступило сообщение от 57-летней жительницы улицы Пионерской. Женщина рассказала, что в 19:00 трое неизвестных в масках через незапертую дверь проникли в ее дом, и под угрозой применения предмета похожего на пистолет, связали руки ей и ее 61-летнему мужу. Злоумышленники завладели деньгами, золотыми изделиями, мобильным телефоном и скрылись в неизвестном направлении. Следователем сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению личностей нападавших и их задержанию. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! ОБЪЯВЛЕНИЕ Телекомпания "Алекс" на постоянную работу приглашает дизайнера. Оплата по результатам собеседования. тел. 213-91-53 НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Январь 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ВАЖНО