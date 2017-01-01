|
Налоговый рекорд для Запорожья
|
Налоговый рекорд для Запорожья - десять миллиардов от крупных промышленников и предпринимателей. Запорожское управление Офиса крупных плательщиков налогов госфискальной службы закончило 2016-й год с довольно внушительными финансовыми показателями. Запорожский крупный бизнес уплатил почти такую же сумму налогов, как за два предыдущих года. Более десяти миллиардов поступило в бюджеты всех уровней. Из них больше всего, 3,7 миллиарда составил налог на прибыль предприятий, что на 2 миллиарда превышает показатели 2015-го года. Государственный бюджет получил рекордные для Запорожья отчисления.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!