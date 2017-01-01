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Неравнодушный запорожец помог патрульным задержать злоумышленника
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Пожар на улице Дальней. Неравнодушный гражданин помог патрульным задержать человека, который незаконно проник в помещение и возможно стал причиной пожара. Вызвал полицию и сам начал преследование. Подозреваемого задержали в районе улицы Фабричной, он пояснил, что двое неизвестных предложили ему 250 гривен за то, что проникнет в дом и похитит две бытовых плитки. Не долго думая, согласился, перелез через забор, разбил окно топором, который принес с собой якобы для самозащиты, начал тянуть одну из плиток, началось возгорание, решил сбежать. В доме, где произошел пожар, никто не живет, владельцы используют его как дачу и бывают редко. Подозреваемого доставили в Шевченковское отделение полиции.
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