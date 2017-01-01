Запорожское отделение Антимонопольного комитета оштрафовало предприятия за искажение результатов торгов Чтоб неповадно было. Административная коллегия Запорожского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины оштрафовала общества с ограниченной ответственностью «Азов Хаус» и «Торговый дом Агринол» на миллион восемьдесят восемь тысяч гривен за антиконкурентные согласованные действия в виде искажения результатов торгов. Как сообщает отделение АМКУ, предприятия согласовали свои предложения при участии в восьми процедурах закупки смазочных масел и продуктов нефтепереработки различными заказчиками. В частности, была установлена взаимосвязь между двумя фирмами, в том числе через общего учредителя, наличие устойчивых хозяйственных отношений, системное синхронное поведение и одновременность действий при оформлении ценовых предложений. Таким образом, участники торгов не обеспечивали между собой добросовестную конкуренцию путем предоставления наиболее выгодного предложения. Чтоб неповадно было. Административная коллегия Запорожского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины оштрафовала общества с ограниченной ответственностью «Азов Хаус» и «Торговый дом Агринол» на миллион восемьдесят восемь тысяч гривен за антиконкурентные согласованные действия в виде искажения результатов торгов. Как сообщает отделение АМКУ, предприятия согласовали свои предложения при участии в восьми процедурах закупки смазочных масел и продуктов нефтепереработки различными заказчиками. В частности, была установлена взаимосвязь между двумя фирмами, в том числе через общего учредителя, наличие устойчивых хозяйственных отношений, системное синхронное поведение и одновременность действий при оформлении ценовых предложений. Таким образом, участники торгов не обеспечивали между собой добросовестную конкуренцию путем предоставления наиболее выгодного предложения. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! ОБЪЯВЛЕНИЕ Телекомпания "Алекс" на постоянную работу приглашает дизайнера. Оплата по результатам собеседования. тел. 213-91-53 НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Январь 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ВАЖНО