Руководство Запорожской прокуратуры отчиталось об итогах работы за год

Миллионы гривен для громады города путем исполнения судебных решений. Об итогах своей работы в две тысячи шестнадцатом году отчитались представители запорожской местной прокуратуры № 2.

Исполнение более сорока решений суда на общую сумму более двадцати четырех миллионов гривен и удовлетворение более тридцати жалоб на бездействие должностных лиц органов госисполнительной службы. Таковы итоги работы местной прокуратуры №2 в 16-ом году. Так же выявлены многочисленные случаи уклонения от уплаты средств в пользу государства после соответствующих решений суда

(СХ00:22 M2U00037 Титр: Роман Мазурик, руководитель запорожской местной прокуратуры №2

01:32 у зв’язку з цим місцевою прокуратурою було розпочато ряд кримінальних проваджень за статтею 382 КК України за фактами умисного невиконання судових рішень, на разі вже спільно з органами національної поліції було пред’явлено 9 підозр у вчиненні вказаних правопорушень 01:58)

Кроме того, за нарушение сроков оплаты за пользование землей с одним из предпринимателей Коммунарского района расторгнут договор аренды. Территориальной громаде города возвращены земельные участки общей площадью почти 3 гектара стоимостью более 12-ти миллионов гривен

Миллионы гривен для громады города путем исполнения судебных решений. Об итогах своей работы в 2016 году отчитались представители запорожской местной прокуратуры № 2.



Исполнение более 40 решений суда на общую сумму более 24 миллионов гривен и удовлетворение более 30-ти жалоб на бездействие должностных лиц органов госисполнительной службы. Таковы итоги работы местной прокуратуры №2 в 2016-м году. Так же выявлены многочисленные случаи уклонения от уплаты средств в пользу государства после соответствующих решений суда.



Кроме того, за нарушение сроков оплаты за пользование землей с одним из предпринимателей Коммунарского района расторгнут договор аренды. Территориальной громаде города возвращены земельные участки общей площадью почти 3 гектара стоимостью более 12-ти миллионов гривен.



