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В Запорожской области перевернулся автобус из заключенными
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Неподалеку от села Тепличное на Донецком шоссе в Запорожском районе съехал с дороги и перевернулся автобус с заключенными. На момент аварии в автозаке находилось 11 заключенных. Один получил закрытый перелом-вывих плечевого сустава.
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