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Запорожской прокуратурой объявлен в розыск начальник отделения одного из банков
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Прокуратура разоблачила преступную схему завладения средствами клиентов банка. В ходе досудебного расследования установлено, что бывший начальник отделения «Укрсоцбанка» в период с 2013 по 2015 годы завладела деньгами клиентов - более чем 1 млн грн. Подозреваемая от органов следствия скрывается, объявлен розыск.
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