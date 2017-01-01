В Запорожье семейный конфликт закончился убийством

Выстрелил в упор из охотничьего ружья. Так закончился конфликт тестя с зятем, который произошел в одной из запорожских семей в минувшие выходные. Шестидесяти пятилетний мужчина на глазах у собственного внука застрелил его отца.

Как рассказывают соседи, это была обычная семья. Ее члены не злоупотребляли алкоголем, но тесть со своим зятем были не в самых дружелюбных отношениях. Неизвестно, что послужило причиной очередного конфликта, но в один из вечеров, когда тесть выпил спиртное, он достал свое охотничье ружье ИЖ27 и выстрелил в грудь своему зятю. По словам соседей, все это случилось на глазах у трехлетнего ребенка погибшего. При этом дедушка детей угрожал расправой и их матери.

(СХ 00:18 001KF00 Титр: Татьяна, соседка

00.48 да, это правда, он угрожал, действительно. Я дружу с его дочкой, он угрожал, что он застрелит ее, пытался ее душить. Это все происходило когда ребенок был дома. То есть это все было видно ребенку маленькому, когда он стрелял 01.06)

(СХ 00:26 057DH00 Титр: Юлия Шеймухова, пресс-секретарь управления патрульной полиции г. Запорожье

00.30 патрульные прибыли на вызов буквально за две минуты, они забежали в помещение и слышали крики о помощи. Потому что отец после того как застрелил зятя, он направил ружье в сторону своей дочери00.44; 00.58 приехала оперативная группа скорой помощи, они просто констатировали смерть. Даже не было возможности ему домедицинскую помощь предоставить 01.10; )

По информации полиции, у мужчины, выстрелившего в своего зятя недавно умерла жена и после этого он стал пребывать в тяжелом психологическом состоянии. По данному факту ведется следствие.

Выстрелил в упор из охотничьего ружья. Так закончился конфликт тестя с зятем, который произошел в одной из запорожских семей в минувшие выходные. 65-летний мужчина на глазах у собственного внука застрелил его отца.



Как рассказывают соседи, это была обычная семья. Ее члены не злоупотребляли алкоголем, но тесть со своим зятем были не в самых дружелюбных отношениях. Неизвестно, что послужило причиной очередного конфликта, но в один из вечеров, когда тесть выпил спиртное, он достал свое охотничье ружье ИЖ27 и выстрелил в грудь своему зятю. По словам соседей, все это случилось на глазах у трехлетнего ребенка погибшего. При этом дедушка детей угрожал расправой и их матери.

"Патрульные прибыли на вызов буквально за 2 минуты, они забежали в помещение и слышали крики о помощи. После того, как застрелил зятя, мужчина направил ружье в сторону своей дочери. Приехала оперативная группа скорой помощи, они просто констатировали смерть. Даже не было возможности ему домедицинскую помощь предоставить", - говорит Юлия Шеймухова, пресс-секретарь управления патрульной полиции г. Запорожье.



По информации полиции, у мужчины, выстрелившего в своего зятя, недавно умерла жена и после этого он стал пребывать в тяжелом психологическом состоянии. По данному факту ведется следствие.











