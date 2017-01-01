ДТП с участием полицейских в Запорожье

Накануне и сами полицейские попали в ДТП. 10-го января, около шести вечера, в районе вокзала «Запорожье-1» машина патрульных сбила женщину, пишет Накануне и сами полицейские попали в ДТП. 10-го января, около шести вечера, в районе вокзала «Запорожье-1» машина патрульных сбила женщину, пишет Информационно-аналитический портал "Вместе" . Она пересекала дорогу примерно в 10-ти метрах от пешеходного перехода. Патрульный автомобиль двигался со скоростью двадцать два километра в час. Водитель Приуса резко затормозил, но избежать наезда на пешехода не удалось. Пострадавшая отделалась ушибом мягких тканей головы.