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ДТП с участием полицейских в Запорожье
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Накануне и сами полицейские попали в ДТП. 10-го января, около шести вечера, в районе вокзала «Запорожье-1» машина патрульных сбила женщину, пишет Информационно-аналитический портал "Вместе". Она пересекала дорогу примерно в 10-ти метрах от пешеходного перехода. Патрульный автомобиль двигался со скоростью двадцать два километра в час. Водитель Приуса резко затормозил, но избежать наезда на пешехода не удалось. Пострадавшая отделалась ушибом мягких тканей головы.
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