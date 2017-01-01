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Погоня со стрельбой в Запорожье
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Минувшей ночью в Запорожье патрульные преследовали автомобиль Toyota Hilender, водитель которого сначала нецензурно выражался в адрес полицейских, показывал им неприличные жесты, а затем сел в машину и на высокой скорости скрылся в неизвестном направлении с площади Маяковского, сообщают интернет-сми со ссылкой на источник в полиции. Примерно полчаса поисков и автомобиль обнаружили в Днепровском районе. При входе в поворот тот выехал за границы проезжей части и едва не сбил одного из инспекторов. Чтобы остановить нарушителя, полицейские осуществили 11 выстрелов в автомобиль, повредив три колеса. Пострадавших нет. На 24-летнего водителя составлено три протокола: за вождение в состоянии алкогольного опьянения, невыполнение требования об остановке и ДТП – автомобиль наехал на бордюр.
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