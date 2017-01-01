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В Запорожье задержали разыскиваемого за дезертирство
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Во время проверки патрульными территории на улице Олимпийской был замечен парень, который, заметив машину полиции, стал вести себя подозрительно. Сверившись с базой данных, правоохранители установили, что 23-летний гражданин находится в розыске Каменко-Днепровским отделом по статье 407 криминального кодекса: самовольное оставление воинской части или места службы. Также он подозревается в совершении грабежей и разбойных нападений в Запорожье.
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