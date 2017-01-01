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Запорожские правоохранители прекратили незаконную деятельность
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Контрабандного табака на миллион гривен. Запорожские оперативники ликвидировали интернет-торговлю сигаретами. В рамках операций "Акциз" и "Рубеж 2017" под процессуальным руководством Мелитопольской местной прокуратуры установлен факт реализации табачных изделий, поступивших на территорию Украины вне таможенного контроля без марок акциза. Продавал сигареты 32-летний местный житель через объявления, которые размещал на одном из сайтов. Товар доставляли из Одесской области. Во время контрольной закупки в одном из гаражей подпольный магазин накрыли. Всего проведено 4 обыска по местам хранения и реализации табачных изделий. Изъято около 42 тысяч пачек сигарет в ассортименте, ориентировочная стоимость – более миллиона гривен.
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