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Запорожские спасатели приходят на выручку водителям
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За минувшие сутки они четыре раза выезжали на помощь застрявшим из-за плохих погодных условий на дорогах области. Сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям вытащили из кювета одну легковушку, а также вернули на проезжую часть шесть грузовиков, два из них были с прицепами. Пострадавших нет.
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